Marble ore contate Senza un progetto demolizione in un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilhotel potrebbe avere le ore. Se la proprietà non presenterà undi recupero, l’amministrazione nei prossimi tre anni lo raderà al suolo. L’idea è quella di ricucire prima della scadenza della giunta della sindaca Serena Arrighi una ferita aperta della città, sia completando l’opera ridando dignità all’entrata della città, o demolendo il fantasma di quell’ecomostro nato in occasione dei mondiali ‘Italia 90’ per ospitare i tifosi che andavano a Genova, e che sarebbe dovuto costare oltre otto miliardi di lire. Come noto, dopo la costruzione dello scheletro, i lavori si fermarono perché mancava una via di accesso. Alle sorti delè legata anche quella dell’ingegnere Alberto Dazzi, il direttore dei lavori che venne ucciso nel 1991 con una carica di tritolo nascosta nella sua auto.