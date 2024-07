La Via Appia Antica | Un Nuovo Patrimonio UNESCO

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) La Via, una delle più antiche e celebri strade romane, è stata ufficialmente riconosciuta comedell’umanità dall’. Questo prestigioso titolo sottolinea l’importanza storica, culturale e archeologica di questa straordinaria infrastruttura, che ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’Impero Romano e che continua a essere un simbolo di ingegneria e urbanistica. Un Viaggio nella Storia Crediti: Ansa – VelvetMagCostruita nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco, la Viacollegava Roma a Brindisi, attraversando le odierne regioni del Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Originariamente concepita come una via militare, la sua importanza crebbe rapidamente, diventando una delle principali arterie di trasporto e commercio dell’Impero Romano.