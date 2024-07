La rivincita della scherma Italia in finale per l’oro nella spada | contro la Francia sarà battaglia!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo le delusioni dei singolari femminili e l’ennesima decisione dubbia (o furto che dir si voglia) ai danni dell’con Filippo Macchi privato delfra grandi polemiche, lana sogna il riscatto. Il palcoscenico è dei più prestigiosi, l’occasione è da non sbagliare., binomio mai banale in qualsiasi sport. Figuriamoci poi, se laè anche padrona di casa. Lafemminile a squadre mette le ragazze azzurre di fronte all’ostacolo più grande. Dopo aver liquidato la Cina 45-24, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria se la dovranno vedere con il quartetto transalpino sostenuto dal tifo indiavolato del pubblico di casa. Ogni emozione, ogni errore, ogni stoccata,decisiva:medaglia in ogni caso, il sogno è che sia d’oro.