Galleria dell’Accademia le aperture straordinarie ad agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 - Per il mese diladell'Accademia di Firenze offre numerose occasioni per visitare le sue collezioni. Il 4il museo è gratuitamente aperto al pubblico per l'iniziativa #domenicalmuseo - promossa dal MiC-Ministero della Cultura; a Ferreffettua un'apertura prolungata dalle ore 8,15 alle 21 (ultimo ingresso alle 20,15). Continuano, inoltre, leserali. Il 4torna il consueto appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Un'occasione imperdibile per ammirare le sale delladell'Accademia di Firenze, per la quale non è necessaria la prenotazione.