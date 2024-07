Blasfemia e mortificazione Abodi spara a zero sulla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) “Al di là di alcuni aspetti suggestivi dellainaugurale dei Giochi olimpici diffusaSenna, questi sono stati travolti da quelli negativi di carattere organizzativo, a vari livelli“. È quanto dichiarato all’ANSA dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea, tornato Parigi per le, a proposito delladi apertura. “Anche alcune valutazioni organizzative sono state fatte in modo superficiale e discutibile: penso ai Capi di Stato, a partire dal nostro presidente Mattarella, lasciati sotto la pioggia, mentre Macron e pochissimi altri erano sotto una comoda copertura. Una caduta di stile“.