Ballando con le Stelle 19 una famosa conduttrice è l’ottava concorrente ufficiale!

(Di martedì 30 luglio 2024) Continuano gli spoiler su quello che sarà il cast dicon le19. In questi giorni diversi sono stati i nomi confermati: Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini, Federica Nargi, Federica Pellegrini. Ieri poi due grandi sorprese nella stessa giornata: in primis il giornalista Alan Friedman e poi anche I Cugini di Campagna. Si delinea sempre di più dunque quello che sarà il nuovo cast di quest’edizione dicon le, arrivata alla sua diciannovesima stagione. Il reality, condotto come sempre dalla fedele Milly Carlucci è ormai una certezza Rai Uno. Di pochi istanti fa un altro spoiler che arriva direttamente dalla pagina social dicon le