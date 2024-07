Avengers | Doomsday e Secret Wars | quando inizieranno le riprese dei prossimi crossover Marvel?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) IduedeiStudios vedranno il ritorno alla regia dei fratelli Russo e la presenza di Robert Downey Jr. Mentre iStudios stanno rimettendo insieme la vecchia banda per, ci saranno alcuni cambiamenti nel modo in cui lo studio normalmente gestisce il suo programma di produzione. Nel caso in cui viviate sotto una roccia, la grande notizia di sabato sera al Comic-Con di San Diego è stata il ritorno di Robert Downey Jr. nelCinematic Universe nei panni stavolta del Dottor Destino. Inoltre, Joe e Anthony Russo torneranno a dirigere idue film dei Vendicatori. Si tratta ovviamente di grandi affari, ma un recente rapporto fa luce su dove e