Annegato a 17 anni a Pesaro | scompare tra le onde ritrovato senza vita

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Sono da poco passate le 16. La spiaggia di Sottomonte, trae Fano, poco dopo Fosso Sejore, è piena di gente, il mare mosso, ma non c’è tempesta: un po’ di corrente eche vanno e vengono alte al massimo mezzo metro. Un gruppo di ragazzini extracomunitari tutti minorenni, provenienti da una comunità di assistenza di Urbino, stanno giocando in acqua. Improvvisamente gli amici di un diciassettenne che stava facendo il bagno con loro, lanciano l’allarme: il loro amico non si vede più. Si sentono urla dalla battigia, viene richiamata l’attenzione degli assistenti e poi quella del bagnino di salvataggio che si trova a poca distanza, all’altezza dei bagni Cocoloco, che accorre immediatamente percorrendo in un attimo pochi metri. I ragazzini infatti si trovano nel tratto di spiaggia libera proprio di fianco ai bagni attrezzati. È il panico.