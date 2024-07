A cena con il Landino Assaporiamo la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – Nell’ambito delle celebrazioni landiniane, il prossimo 3 agosto a Strada in Casentino, comune di Castel San Niccolò, è in programma un gustoso evento dal titolo “Acon illa”. Sarà una bella occasione per conoscere e sperimentare il mondo medievale e rinascimentale in cui si inserisce la figura del celebre umanista, attraverso un racconto-degustazione in compagnia degli archeologi medievisti di Laboratori Archeologici San Gallo, già spin-off dell’Università di Firenze, che da oltre un decennio si occupa di indagare il paesaggio dei castelli casentinesi, grazie a progetti come “Il ponte del tempo”.