William lasciò Kate e festeggiò con l' alcol | la rottura di cui nessuno era a conoscenza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il principeavrebbe lasciato la sua attuale moglie,Middleton, nel lontano 2004, festeggiando poi con fiumi di. Lo rivelano le anticipazioni della biografia scritta da Robert Jobson, in uscita giovedì nel Regno Unito. A pubblicare le anticipazioni il Daily Mail. La clamorosatra i due, quindi, sarebbe avvenuta ai tempi dell'Università St Andrews in Scozia. Jobson, in particolare, ha rivelato: "Il principe, allora lo scapolo più ambito del mondo, aveva deciso che era troppo presto per legarsi a Catherine Middleton. Ela lorocon una serata a base dial nightclub Mahiki di Mayfair con i suoi amici più cari". "Sono libero!": questo avrebbe urlato il futuro re d'Inghilterra durante il party. Cose di cui la Middleton sarebbe anche venuta ae che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi.