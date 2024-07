TURIDDU esce con l’album d’esordio Sogno americano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024)è uscito condal titolo “” che contiene dieci tracce tra inediti e cover. Uscito il 27 luglio “” di” èdi, fuori su tutte le piattaforme da venerdì 27 luglio (Sud in Sound). Come nasce? Il disco nasce da una storia autobiografica. In questo progettoracconta attraverso le sue canzoni tutte le emozioni e le sofferenze vissute dalla sua famiglia, costretta ad emigrare dalla Sicilia verso l’America, l’Argentina e la Germania consentendo ai figli una possibilità di vita migliore.