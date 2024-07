Stato di diritto FdI | Lettera di Meloni contro le fake news Tajani | Dittatura culturale in Rai? Non mi pare proprio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “La risposta dia Ursula von der Leyen è sulla libertà di stampa nel nostro Paese e mi, lo dico da giornalista, che la libertà di stampa nel nostro Paese non sia assolutamente violata perché in Italia ognuno dice quello che vuole. Poi ci sono le strumentalizzazioni politiche, va bene. Ma non miche lasia un luogo dove c’è una“. A dirlo èil vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, all’indomani dellaalla presidente della Commissione con cui il premier Giorgiaha acceso i riflettori sull’uso politico e distorto del report Ue sullodi. “Non vedo in Italia rischi per lodie chi lo dice non conosce la situazione italiana”, ha sottolineato ancora