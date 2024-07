Prende a calci un cagnolino poi a pugni il suo padrone anziano | arrestato ragazzo di 26 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) San Benedetto del Tronto (Ascoli), 29 luglio 2024 – Un giovane di 26originario del Gambia è statodai carabinieri di San Benedetto venerdì 26 luglio, accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamento di animali. L'aggressione è avvenuta davanti a un supermercato a San Benedetto, dove l'uomo ha preso aune poi colpito il suoproprietario conal volto, mandandolo in ospedale. Tutto è iniziato quando il giovane ha dato duea un fianco del cane e poi sferrato due violential volto dell', già in precarie condizioni di salute, che cercava di difendere il suo animale. L'uomo è caduto a terra dolorante, mentre l'aggressore cercava di allontanarsi. Alcuni presenti hanno soccorso l'e chiamato il numero delle emergenze. I carabinieri, giunti sul posto, hannoil 26enne in flagranza di reato.