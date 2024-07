Pierina Louis e l’incidente del marito | nuove ombre nelle confidenze di Manuela alle amiche a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Una confidenza. Fatta daBianchi, nuora diPaganelli, ad alcune, anche loro aderenti ai testimoni di Geova, qualche tempo dopo il misterioso incidente capitato a suoGiuliano Saponi. A turbare, stando a quanto emerso, sarebbe stato un pensiero in particolare: il timore che l’amanteDassilva potesse in qualche modo essere coinvolto nello strano episodio che aveva fatto finire in coma Giuliano. Una preoccupazione forte, esternata dasue conversazioni cone parenti, e che sarebbe emersa anche nel corso nei colloqui con gli investigatori della squadra mobile di, guidata dal commissario capo Marco Masia.