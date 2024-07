Piaggio chiude 6 mesi con 990 milioni di ricavi e 521 di utile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha chiuso i primi 6dell'anno conin calo del 15,2% a 990,3a causa principalmente dal rallentamento dei mercati asiatico e americano. In calo del 19,6% l'netto a 52,1. Scende da 327,8 a 295il margine lordo industriale, che è salito dal 28,1 al 29,8% del fatturato. "- spiega l'amministratore delegato Michele Colaninno - consolida ancora una volta marginalità molto positive, in linea con quanto ci eravamo prefissati". "La strategia di prodotto - sottolinea - si conferma corretta e il rafforzamento dei nostri marchi nel mondo sta procedendo bene; Moto Guzzi e Aprilia, ad esempio, solo nel secondo trimestre hanno registrato il record di vendita di 11.888 motociclette in Europa". "Relativamente ai mercati - spiega Colaninno - è stato registrato un rallentamento principalmente in Asia e America.