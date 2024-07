Parigi 2024 scherma Samele | Il giorno dopo il bronzo è ancora più bello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Luiginella sciabola maschile, è stato ospite del nostro studio serale a Casa Italia durante la trasmissione ‘FACE to FACE – Olympic Edition‘ (in onda ogni sera alle 22.45 su Sportface TV): “Ilquestopiù. Ieri non ho realizzato appieno quello che avevo fatto, forse perché arrivato in una situazione fisica non ottimalemesi difficili. Ci ho voluto credere fino all’ultimo. Persa la semifinale ho avuto un momento di sconforto, poi per il match delho dato il 100% e l’ho portato a casa. Felice ma un po’ stanco“. L’azzurro ha poi aggiunto: “Confermarsi credo sia la cosa più difficile perché con i favori del pronostico senti più pressione, hai quasi l’obbligo di dover fare qualcosa all’Olimpiade. Io questa sensazione non ce l’ho avuta.