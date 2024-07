Mussolini e la conversione all’Italia | in quel diario di guerra c’è una storia d’amore

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug – Il 29 luglio 1883 nasceva Benito, un nome e un cognome che è vietato pronunciare quasi ovunque, se non su queste pagine, ancora non colpite da censura. Praticamente vietato è anche annoverare ilstesso come uno dei più grandi italiani degli ultimi due secoli (se non il più rilevante, senza timore di dover sembrare presuntuosi). Negli stessi ambienti d’area, il nome del Duce non viene neanche inflazionato troppo, considerando il peso enorme che riveste. Forse per non sembrare troppo banali: in fin dei conti, per lungo tempo si è sostenuto (e si sostiene ancora) che il fascismo sia statoe poco altro.