Montemesola il 3 agosto festa dell’Ant spettacolo e informazione per la prevenzione oncologica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoTorna come ogni anno il consueto appuntamento estivo con la, un momento importantissimo organizzato dalla delegazione “Enza De Stratis” di, che lega momenti di svago per tutta la famiglia all’importanza dellae soprattutto della solidarietà. L’evento infatti nasce oltre che per promuovere la conoscenza di quella che è l’attività della Fondazione Ant su tutto il territorio nazionale, a supporto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, promuove anche la cultura della, facendo leva sulla generosità degli utenti per portare avanti l’importantissimo lavoro di tantissimi volontari e volontarie. L’evento montemesolino è in programma per sabato 3alle ore 21.00 in Piazza IV Novembre, dove per l’occasione si terrà il concerto della band Seventy Level.