Melanie Griffith stupisce i fan rimuovendo i filler a 66 anni per mostrare il suo volto naturale

(Di lunedì 29 luglio 2024), che compie 67il 9 agosto, è sempre stata la bella di Hollywood, ma nel corso degliha subito diverse critiche per aver inseguito la fonte della giovinezza. Ammettendo di “essere stata molto ferita” dai critici che dicevano che aveva esagerato, l’attrice ha smesso di cercare di invertire l’invecchiamento e ha invece invertito le procedure eccessive che hanno trasformato il suo aspetto. “Spero di avere un aspetto più normale”, ha dichiarato laa proposito della sua decisione di abbracciare la sua bellezza. Continuate a leggere per conoscere lae il suo viaggio verso l’amore per se stessa!, oggi 66enne, è l’anello che tiene insieme una delle più grandi dinastie familiari di Hollywood.