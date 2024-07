Marini in pedana | si sogna Ragaini regala emozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tommasoe Alessandroprotagonisti ieri e oggi. Il campione mondiale di fioretto e il campione italiano dei 200 stile libero, il ventiquattrenne anconetano e il diciassettenne di Castelplanio, il poliziotto del Club Scherma Jesi e il carabiniere del Team Marche attirano su di loro i riflettori e accendono il tifo di tutta Italia ma soprattutto di Ancona e provincia e delle Marche. Tommasoscenderà inalle ore 12 circa per tirare nel primo turno della gara individuale di fioretto maschile, insieme agli altri azzurri del commissario tecnico Stefano Cerioni che sono Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. A caccia di una medaglia nel meraviglioso Grand Palais, trasformato per le Olimpiadi in tempio sacro della scherma a cinque cerchi: per Tommasoè l’appuntamento degli appuntamenti, come un po’ per tutti gli sportivi che puntano a una medaglia.