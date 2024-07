LIVE Musetti Darderi-Jarry Tabilo Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

17:20 Le ucraine Kichenok superano in due set la coppia cinese Wang/Zheng ed approdano al secondo turno del doppio femminile. Tra poco meno di ventisarà dunque la volta di(CIL). 16:26 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. La sfida inizierà al termine del doppio femminile tra le sorelle Kichenok e la coppia cinese Wang/Zheng. Appena concluso il primo set con le ucraine avanti per 6-1. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 1° turno di doppio maschile dei Giochi olimpici di2024 tra(ITA) e(CHI). Incontro d'esordio molto complicato per gli azzurri, seconda coppia italiana presente in tabellone di doppio maschile alleinsieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori.