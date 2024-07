Il neonato può viaggiare tranquillamente dicono gli esperti a patto che vengano soddisfatte alcune condizioni di confort necessarie Vediamo quali sono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di vacanze, finalmente: le strade si riempiono di automobili pronte per dirigersi verso le mete scelte per trascorrere i propri meritati giorni di ferie e gli aeroporti e i portipresi d’assalto. C’è chi viaggia da solo, chi in coppia e chi con bambini piccoli. Ed è proprio per chi si accinge a partire con neonati o bambini di pochi mesi, che la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ha fornito una serie di raccomandazioni per garantire a tutta la famiglia un viaggio sicuro e sereno.