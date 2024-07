Hanno scelto lei Silvia Toffanin la notizia più bella coinvolge Verissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Importantissima novità per. Infatti, la bravissima conduttrice televisiva avrebbe messo a segno un colpaccio per la prossima edizione di. E sarà molto contento anche il suo storico compagno Pier Silvio Berlusconi, visto che Mediaset dovrebbe usufruirne tantissimo grazie ad ascolti televisivi che si preannunciano parecchio positivi.è pronta a tornare alla grande con, coi telespettatori che si piazzeranno davanti al piccolo schermo e assisteranno a momenti magici. Ad essere coinvolta è una collega della presentatrice di Canale 5, dato cheè riuscita ad ottenere qualcosa che altri invece non sono stati in grado di portarsi a casa. Leggi anche: “Cosa le ha fatto”.