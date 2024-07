Gioco pubblico Cardia Acadi | Necessario un riordino equilibrato per evitare il crollo del gettito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Presidente, lei rappresenta i concessionari del, in poche parole, ad oggi che futuro vede per il settore delin Italia? “La Questione Territoriale di cui parlo nel libro edito da poco con Giappichelli è nelle agende dei governi nazionali e locali dal 2011. Dopo tanti riordini annunciati e mai realizzati negli anni, questo Governo con la Delega Fiscale con la Delega Fiscale ha posto le basi per ildell'intero settore e l'armonizzazione fiscale trai diversi giochi pubblici. L'obiettivo dichiarato di questa riforma è principalmentedi imporre agli operatori altre proroghe per le concessioni in scadenza. All'inizio di quest'anno è stato approvata ed avviata la stabilizzazione del comparto on line.