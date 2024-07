Gazzetta | Gilmour-Napoli Conte ha deciso dove farlo giocare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Antonioha già scelto il ruolo pernel suo. Il Brighton apre alla cessione, ma alza il prezzo. Le ultime sul calciomercato azzurro.: la trattativa entra nel vivo Ladello Sport rivela nuovi dettagli sull’interesse delper Billydel Brighton. Antonio, nuovo allenatore degli azzurri, avrebbe già le idee chiare su come impiegare il centrocampista scozzese nel suo sistema di gioco. Secondo il quotidiano milanese,rimane un obiettivo concreto per il. Il Brighton non ha chiuso alla cessione, ma ha fatto capire che l’offerta di 10 milioni presentata dagli azzurri non è sufficiente. Dal canto suo, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi in Italia per lavorare con