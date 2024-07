Gaia e Jakub insieme dopo Temptation Island | Luca sarebbe distrutto FOTO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024)Vimercati eBakkour hanno deciso di frequentarsi. In un primo momento, la ragazza era sembrata intenzionata a dare un’altra chance al suo fidanzatoBad.un po’ di tempo, però, ha cambiato idea, sta di fatto che i due si sono lasciati. La giovane, così, ha iniziato una frequentazione con l’ex tentatore di questa edizione, e pare che il suo ex fidanzato non l’abbia presa affatto bene. Cosa è successo traLa storia d’amore traè giunta definitivamente al termine. Lei ha avviato una frequentazione con. I due hanno trascorso delle giornate al mare e sono stati avvistati da alcune persone che hanno diffuso delle segnalazioni. Dalle immagini in questione si vede che tra i due c’è molta sintonia e complicità.