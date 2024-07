Firenze partita la riqualificazione di piazza Brunelleschi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Èlacompleta di. L’intervento, cominciato il 29 luglio, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione colorata in asfalto grigio e di un’isola pedonale con pavimentazione in pietra, ma anche l’incremento del verde urbano con nuove aiuole e un albero aggiuntivo rispetto a quelli attuali. Nellasaranno installate anche nuove panchine, mentre sarà salvaguardata l’offerta di stalli di sosta. L’importo dei lavori è di 412mila euro. “Un intervento tanto atteso dai cittadini, che finalmente può prendere il via per dare allaun nuovo volto più bello, verde e sicuro”, ha detto l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Durante la prima fase dei lavori lasarà transitabile su un tracciato alternativo all’interno dell’attuale parcheggio.