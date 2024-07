Casali nella finale di ginnastica Papà e mamma | Grandissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lorenzo Minhe la squadra italiana diartisticastoria, ma il meglio deve ancora venire e il talento anconetano oggi avrà la famiglia e tutta la sua Offagna a tifare per lui in. Gli azzurri sabato sera sono riusciti a conquistare l’atto conclusivo della prova a squadre maschile, oggi a Bercy dalle ore 17.30. Risultato storico: da quando c’è laa 8 è la prima volta. Decisivo il contributo di Lorenzo Minh, da Offagna, 21 anni, alla prima partecipazione olimpica, per agguantare il sesto posto di squadra:, impegnato in tutti gli attrezzi, ha mostrato grande costanza. È stato infatti stato il migliore dei suoi agli anelli (13.600) ma è stato bravo pure al volteggio, alle parallele pari, alla sbarra e al corpo libero con un errore solo al cavallo con maniglie, che lo ha lasciato un po’ sconsolato a sedere sull’attrezzo.