Calciomercato Milan Geoffrey Moncada accelera per Emerson Royal | è il dopo Florenzi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 luglio 2024), visto il brutto infortunio di Alessandroper. La situazioneper. Il brutto infortunio al ginocchio riportato dal terzino ex Roma Alessandro, che lo terrà fuori dai campi di gioco per diversi mesi, ha portato la dirigenza dela dover correre ai ripari, tanto che adesso i rappresentanti rossoneri hanno preparato una nuova offerta da recapitare a Londra per provare a trovare l’intesa totale con il Tottenham.per: c’è una nuova offerta View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily