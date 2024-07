Bilaterale Meloni-Xi Jinping | Pechino è un interlocutore strategico per la stabilità e la pace

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Il sistema internazionale basato sulle regole è messo in discussione. C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente unmolto importante per affrontare tutte queste dinamiche. Chiaramente facendolo partendo dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire. Di come garantire, di come garantire anche un interscambio che continui a essere libero perché per farlo abbiamo bisogno soprattutto che rimanga stabile il sistema di regole nel quale ci muoviamo”. Questo uno dei passaggi cruciali sottolineati dalla premier Giorgianell’incontro con il presidente cinese Xidurato circa un’ora e mezza.