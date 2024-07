Beautiful anticipazioni americane | Ridge prende una decisone Steffy delusa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'eterna lotta tra le Logan e le Forrester si riaccenderà nel corso degli episodi americani di, in particolare, avrà un duro confronto con il padredurante il quale emergerà tutto il suo rancore nei confronti della donna. Tutto partirà quando lo stilista deciderà di rilanciare la linea della moglie Brooke's Bedroom scegliendo di nuovo la Logan come modella di punta. Questa scelta farà arrabbiare, la quale manifesterà ail proprio disappunto. La moglie di Finn, in particolare, spiegherà a suo padre che lei è co-CEO dell'azienda e che che lui deve consultarla prima di fare scelte del genere., inoltre, farà presente ache, secondo il suo punto di vista, il suo non è un rilancio, ma un modo per tornare indietro e, a quel punto, l'uomo chiederà alla figlia se stia reagendo così solo perché non sopporta Brooke.