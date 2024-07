Batman | Caped Crusader la recensione | una serie che convince Il mito del Cavaliere Oscuro rivive ancora

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Più dark e attuale nonostante l'ambientazione d'epoca,è l'ultima rivisitazione animata del personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger. Laè curata da J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Dal 1° agosto su Prime Video. Ci sono alcuni miti che non conoscono l'invecchiamento. Questo perché sono talmente iconici e impressi nell'immaginario collettivo, tanto da tornare ciclicamente sotto svariate forme, linguaggi, assetti. Uno di questi è sicuramente, il supereroe dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger che quest'anno compie 85 anni, e tornato con un nuovo adattamento. Parliamo della, presentata in anteprima al San Diego Comic Con. Lo show Prime Vide è composto da dieci episodi, e pensato per presentare il personaggio alle nuove generazioni senza tradire il passato, omaggiandolo e citandolo (pur riscrivendolo).