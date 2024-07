Tony Effe e la rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez | Finita per colpa mia? Ecco cosa dico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024)si è raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera: la sua verità suMentre l’Italia in un clima rovente continua a ballare sulle note di Sesso e samba,continua a guadagnarsi le pagine di gossip, visto che di recente è stato avvicinato a un possibile flirt con Giulia De Lellis, smentito a più riprese nonostante i teneri atteggiamenti al matrimonio di un mese fa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. LEGGI ANCHE: Temptation Island, Gaia frequenta il tentatore? L’indiscrezione dopo la fine del programmasi è raccontato in una intervista concessa tra le colonne de Il Corriere della sera e si è espresso riguardo i fatti e ha smentito il tutto: “Tengo impegnati i siti di gossip? Scrivono di tutto” ha esordito. E poi, sull’ex moglie di, ha detto: “è solo un’amica”.