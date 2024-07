Passoscuro pescano nonostante il divieto | maxi-multa e sequestri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024) Fiumicino, 28 luglio 2024 – Continuano le attività di controllo della Guardia Costiera di Roma su tutto il litorale romano a terra ed in mare. Negli ultimi giorni le operazioni di vigilanza hanno riguardato il rispetto dell’ordinanza balneare emessa dall’Autorità marittima capitolina, e in particolare alcune situazioni relative alla sicurezza dei bagnanti. Un importante dispositivo di uomini e mezzi sui litorali a nord della giurisdizione, ha controllato numerosi pescatori sportivi nei pressi di “” che non curanti deldi pesca sulla spiaggia nelle ore destinate alla balneazione, erano intenti a usare le loro “canne da riva” , mettendo a repentaglio la sicurezza dei bagnanti presenti. Non è stata questa la prima volta in cui pescatori sportivi in spiaggia sono stati sorpresi a gettare le loro lenze in mare, interferendo così con la balneazione.