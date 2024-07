Manna al lavoro per completare l’organico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Il ds Giovannista lavorando alacremente perquanto primaa disposizione di Antonio Conte. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Mentre il Napoli sul campo si prepara sotto il profilo tattico, il direttore sportivoè alper. La cessione di Ostigard al Rennes per 7 milioni di euro è ai dettagli conclusivi così come il rinnovo di Folorunsho fino al 2029 che dovrebbe essere annunciato a breve.” “In entrata il reparto sotto osservazione è la mediana, il Napoli va avanti nei contatti per Billy Gilmour, centrocampista nazionale scozzese del Brighton che nella scorsa stagione con De Zerbi in panchina ha totalizzato 41 presenze con 2 assist all’attivo. Il Napoli ha superato il tetto dei 10 milioni di euro, il suo acquisto non escluderebbe Brescianini del Frosinone.