Logistiche La nuova legge un passo avanti

(Di domenica 28 luglio 2024) "Lafinalmente favorisce la riduzione del consumo di suolo e l’adozione di criteri più stringenti per lo sviluppo degli insediamenti, specialmente quelli che hanno un impatto significativo sulla viabilità provinciale. La nostra esperienza ha già visto benefici significativi grazie all’introduzione di criteri di perequazione che hanno permesso una migliore concertazione tra operatori economici e territori, con un occhio attento alla sostenibilità". Il presidente della Provincia Giovanni Palli (nella foto) commenta così la norma regionale per la disciplina della localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale che rappresenta unsignificativo per la gestione sostenibile del territorio e l’industria logistica.