LIVE – Giordana Sorrentino-Nazym Kyzaibay 1-4 boxe femminile 50 kg Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di domenica 28 luglio 2024) Tutto pronto per l’esordio dialledi. La pugile azzurra debutterà nel torneo di, categoria 50 kg, contro la kazaka. Il match è in programma alle 16:50 di oggi, domenica 28 luglio. Si parte dal primo turno e la vincente avanzerà agli ottavi, dove troverà la brasiliana Caroline Barbosa de Almeida, 32enne vincitrice dei Giochi panamericani di Santiago del Cile nel 2023. Prima però c’è da battere, 30 enne nativa di Almaty, che ha staccato il pass a cinque cerchi all’ultima occasione a disposizione, al Preolimpico di Bangkok, ma che in bacheca ha due ori mondiali nei minimosca. Discorso diverso per, che è certa della qualificazione alleda un anno, dopo l’ottimo percorso ai Giochi Europei del 2023.