Il mare di Ansedonia invaso dall' acqua putrida

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - L'associazione per la difesa di(Ada) esprime grande preoccupazione per il degrado ambientale dell'intera zona circostante la laguna di Orbetello e per le condizioni della balneazione di entrambe le spiagge del litorale: Feniglia e Tagliata Etrusca. Lo fa oggi con una nota dove rilancia l'allarme sulla moria di pesci della laguna. La spiaggia della Feniglia, adiacente al canale di, è stata invasa, come ampiamente riportato dagli organi di stampa e dai video girati dai bagnanti,o sversamento dell'che attraverso il canale sfocia nelantistante. Il pompaggio di "pulito" a ponente della laguna - si legge nella nota - convoglia naturalmente tutto il putrido proprio verso la zona della spiaggia Feniglia. La Tagliata Etrusca, invece, è oggetto di continui alternati divieti di balneazione.