Giovane detenuto si uccide nel carcere di Prato | aveva 27 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 –solo 27ilitaliano che ieri sera, 27 luglio, si è tolto la vita, impiccandosi, nella sua cella neldella Dogaia. Si tratta del terzo suicidio che si verifica nella casa circondariale nell’arco di un anno. Secondo il sindacato Uilpa della polizia penitenziaria la vittimaalcune condanne definitive e sarebbe uscito dalnel 2032. La tragedia è avvenuta dopo un tentativo di rivolta all’interno delpratese, quando ieri sera alcuni detenuti, per protesta si erano rifiutati di rientrare in cella rompendo le lampade al neon e barricandosi dentro una delle sezioni. Solo nella tarda serata di venerdì 26 la situazione era ritornata alla normalità. “Il ragazzo, subito soccorso e condotto in ospedale, è spirato poco dopo.