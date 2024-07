Emozionante esordio olimpico per Giorgia Villa | va in finale a squadre nella ginnastica artistica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024) Tokyo le era sfuggito di mano per infortunio alla caviglia rimediato ai Campionati italiani di, ma a Parigi 2024 è finalmente arrivato l’a un’Olimpiade per. La 21enne di Brembate dalla tarda mattinata di domenica 28 luglio ha affrontato le qualificazioni della prova adiinsieme a Manila Esposito, Elisa Iorio, Alice D’Amato, Angela Andreoli, schierata solamenterotazione alle parallele asimmetriche. Dopo aver sostenuto le compagne al corpo libero e al volteggio,ha aperto la terza rotazione con un esercizio ben eseguito, con collegamenti fluidi e un’uscita piantata: 13.666 partendo da 5.8, risultato poi scartato al fine dei conteggi. Alla trave l’Italia regge il colpo: basta l’ultimo 13.366 di Andreoli alle Fate per chiudere la qualifica a quota 166.