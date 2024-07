28 luglio la festa in solitudine dei nonni | 8 anziani su 10 non fanno vacanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 282024 – Oggi, domenica 28, si celebra la IV Giornata mondiale deie degli. Il tema scelto da Papa Francesco è “Nella vecchiaia non abbandonarmi”. Aiè stata dedicata una giornata speciale per celebrarli, ma in realtà ogni giorno dovremmo festeggiarli. Ise non ci fossero come faremmo? Sono il nostro passato, aiutano la famiglia nella crescita dei nipoti, rappresentano un bagaglio di esperienze, conoscenze, valori da trasmettere alle generazioni future, spesso riescono ad avere la confidenza dei nipoti più dei genitori, certamente li viziano di più. E poi la cucina: le polpette della nonna, le fettuccine, i ravioli, la crostata e il ciambellone.