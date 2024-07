Un soldatino sull' attenti | Kamala Harris e gli Obama Senaldi a valanga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024)ha incassato anche l'ultimo, pesante endorsement. Dopo quello di Joe Biden e quello di Nancy Pelosi, la vice presidente ha visto la sua nomination ufficialmente appoggiata anche dalla coppia democratica più popolare d'America: Michelle e Barack. Il sostegno è stato annunciato venerdì in un video che mostrarispondere a una telefonata dell'ex coppia presidenziale. "Abbiamo chiamato per dire che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e fare tutto il possibile per farti superare questa elezione e arrivare allo Studio Ovale", ha detto l'ex inquilino della Casa Bianca a, che è stata ripresa mentre risponde alla chiamata dietro le quinte di un evento elettorale, seguita da un agente del Secret Service. Di questo si è discusso a In onda, il programma di politica e di attualità di La7.