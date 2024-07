Semper al Pisa per 2 milioni di euro Elsnik sceglie la Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Una buona e una cattiva notizia rompono gli indugi del mercato nerazzurro. La nota più lieta è l’accordo, già anticipato negli scorsi giorni su La Nazione, ora portato a compimento, per l’acquisto a titolo definitivo del portiere del Como Adrian, 26 anni. L’estremo difensore arriva alla corte di Pippo Inzaghi per 2dipiù bonus e firmerà nelle prossime ore un triennale fino al 2027 con opzione di rinnovo. Le visite mediche, con molta probabilità, si svolgeranno nella giornata di lunedì. Questo sbloccherà la cessione di Nicolas. Il brasiliano lasceràdopo 3 anni per essere ingaggiato dal Bari. La nota negativa invece riguarda Timi Max, 26 anni, il centrocampista sloveno. Il giocatore infatti ha scelto di passare dall’Olimpia Lubiana alla Stella Rossa.