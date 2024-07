Michelle Hunziker paparazzata insieme a un suo noto ex fidanzato | ritorno di fiamma? Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024) A volte ritornano. Terminata la (breve) relazione con l’osteopata romano Alessandro Carollo,è statacon un suo ex, giàalle cronaca rosa e anche ai reality show. Ebbene sì, stiamo parlando di Giovanni Angiolini, il medico più sexy d’Italia e qualche estate fa anche il più invidiato! (Non che lanon lo sia per essere riuscita a far breccia nel suo cuore e anche fra le sue braccia!). La conduttrice e l’ex gieffino, dopo la storia d’amore di un paio di anni fa, sono stati avvistati di nuovo. Flirt in corso fra i due? Le immagini, inequivocabili e arrivate un po’ a sorpresa, sono state pubblicate sulle pagine di Vero.