LIVE Musetti-Cerundolo 6-2 4-6 6-62-1 ATP Umago 2024 in DIRETTA | tre ore si assegna il titolo al tie-break decisivo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Doppio fallo (2°). 2-0 Prima vincente! 1-0 Comincia con un gratuito di dritto. 6-6 Ottima prima in kick, dritto inside in e smash a rimbalzo! Tie-. 40-30 Smorzata in rete. 40-15 Pesante cross alto e carico dell’azzurro, sbaglia. 30-15 Prima vincente. 15-15 Largo il rovescio dopo il servizio. 15-0 Schermaglia a rete vinta da. 5-6 Segue a rete la seconda e chiude con la stop volley di rovescio l’argentino. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Grande anticipo di rovescio dell’azzurro. 30-15 Vincente il recupero di smorzata di. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Con la palla corta e il passante al volo. 5-5 Sulla riga il recupero alto di, smash in rete dell’azzurro. Contro-