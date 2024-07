LIVE Berrettini-Gaston finale ATP Kitzbühel 2024 in DIRETTA | caccia al secondo titolo di fila per il romano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladi Kitzbuhel tra Matteoe Hugo-Kotov –-Tabilo –-Moreno de Alboran –-Hanfmann Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel torneo ATP 250 di. Sono di fronte Matteoe il francese Hugo, giocatori che per differenti ragioni hanno i fari puntati addosso. Il, per prima cosa, è semplicemente con il fuoco dentro sulla strada del ritorno ai massimilli. Dopo i meravigliosi quattro set con Jannik Sinner a Wimbledon, sulla terra rossa non si è semplicemente mai fermato:a Gstaad equi con il record di set consecutivi vinti sulla terra per un giocatore italiano, 18.