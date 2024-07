Lino e Alessia torneranno insieme dopo Temptation Island? Lei fa un passo inatteso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Quello che in molti telespettatori dicredevano, purtroppo, potrebbe avverarsi.Giuliano ePascarella sono usciti separatamente dal programma. I due hanno mantenuto la loro decisione anche a distanza di un mese, tuttavia, pare che le cose in questi giorni stiano cambiando. Ecco che cosa è emerso. Il riavvicinamento traIn queste ore, sul web è spuntata una segnalazione davvero clamorosa che riguarda. L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una persona che ha dichiarato di essere vicina alle famiglie di entrambi, pertanto, sarebbe a conoscenza di informazioni decisamente compromettenti sul loro conto. Nello specifico, l’utente in questione ha rivelato di sapere per certo chesi stiano sentendo in questi giorni. Tra di loro, dunque, pare sia in atto un riavvicinamento.