Jacobs | il mio difetto è credere a chiunque | mi fiderei meno di certi personaggi che mi hanno un po’ fregato

(Di sabato 27 luglio 2024) Sportweek intervista Marcell, oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e oro anche nella staffetta. Adesso è tempo di confermare il suo valore a Parigi 2024.: «Gli haters? Per un certo periodo miferito» Vigilia di Tokyo contro vigilia di Parigi 2024: quanto è diverso il Marcell di allora dal Marcell di oggi? «In questi tre anni, con gli ori giapponesi simbolicamente al collo, ho vissuto tante esperienze, per lo più inattese. All’epoca sognavo di disputare una bella Olimpiade, centrando risultati importanti. E già esserci era un obiettivo centrato. Poi, tra 100 e 4×100, è successo quel che è successo. E la mia vita è inevitabilmente cambiata». Del percorso compiuto, cosa la rende più orgoglioso? «Al di là degli altri successi ottenuti, dai quattro titoli europei a quello mondiale indoor, l’essere rimasto me stesso. Un ragazzo semplice, al quale piace ridere e scherzare.