Inter riecco il ‘precario’ Arnautovic | quanto serve incassare per evitare la minusvalenza|Primapagina

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-26 21:30:00 Calciomercato.com riportasegue: Dopo la truppa degli italiani, vogliosi di riscatto dopo un Europeo disastroso, tra i reduci dalle fatiche estive in casac’è anche Marko, pronto a rimettersi al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi. L’attaccante austriaco, 35 anni compiuti lo scorso aprile, non si è allenato per via di un po’ di febbre e non giocherà l’amichevole di sabato a Cesena con gli spagnoli del Las Palmas. Si tratta di una delle situazioni più spinose per la dirigenza nerazzurra in questa finestra di mercato.