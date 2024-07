Highlights cronometro maschile | argento di Ganna Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Glidellaindividualealledi. Prima medaglia per l'Italia in questa prima giornata di gare, ed è appannaggio di Filippo, che chiude al secondo posto prendendosi la medaglia d'grazie ad uno splendido recupero nel finale. Grande vittoria per Remco Evenepoel, che si laurea dunque campione olimpico mantenendo anche la corona di campione iridato. Completa il podio l'altro belga Wout Van Aert, che si inserisce a sorpresa escludendo per 2.16 secondi il favorito della vigilia Josh Tarling.